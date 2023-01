Forchies 9 – Neufvilles 1

Toute grosse victoire du leader du championnat, pourtant mené 0-1 sur penalty. De quoi bien préparer le match particulier de la semaine prochaine à Goutroux. "Il y aura un contexte particulier, puisqu’il y aura des anciens coéquipiers, même des frères sur le terrain mais avec des vareuses différentes. Il y a pas mal d’affinités entre les deux équipes", explique Nicolas Frydrak, coach local.

Binche 2 – Trazegnies Sp. 3

Deuxième victoire en trois matches depuis l’arrivée de Cosimo Schena sur le banc trazegnien. Avec cette victoire, Trazegnies revient à un point de son adversaire du jour.

La Buissière 2 – PàC/Buzet 0

Les PàCmen effectuent là la mauvaise opération du week-end.

Houdeng 5 – Goutroux 1

Sévèrement battu sur la pelouse de la lanterne rouge du championnat, Goutroux loupe le coche pour la deuxième tranche et devra réagir la semaine prochaine. "Je pensais garder mon joker jusqu’à dimanche, mais c’est raté. J’ai l’impression que beaucoup de joueurs étaient déjà dans le match face à Forchies. Je veux prolonger mon brevet d’invincibilité à la maison", lance Christophe Barrit, le coach de Goutroux.

Roux 0 – Écaussinnes 1

Mission loupée pour Roux, qui pouvait dépasser son adversaire dominical et s’installer dans le top 5.

Division 3D

Bouffioulx 3 – Jamioulx 3

Match nul spectaculaire entre les deux équipes. L’arbitre de la rencontre n’a pas fini de faire parler de lui. "Je n’ai pas envie d’être suspendu, mais c’était clairement un local qui connaissait le vestiaire adverse. On menait 1-3, on avait fait le plus dur puis je ne sais pas ce qu’il s’est passé dans la tête du referee", commente Jeremy Lemarque, coach jamelovien.

Erpion 2 – Gosselies 4

Le candidat au titre, mal embarqué depuis le début de la saison, revient petit à petit aux portes du top 5.

Montignies 3 Boussu-lez-Wal. 1

Mené 0-1, le leader du classement a renversé la situation en seconde période. Tout profit pour creuser l’avance sur le dauphin jumétois, accroché sur sa pelouse ce dimanche.

Jumet 1 – Fleurus 1

Les Fleurusiens prennent un bon point chez le second classé. Toujours avec le président Steeve Decaux sur le banc. "À la trêve, nous avons eu une réunion avec les joueurs. Depuis la reprise en main du groupe, la mentalité et la présence aux entraînements ont changé. À leur demande, je reste encore comme T1, pour l’instant", confirme l’homme fort fleurusien.

Ransart 2 – Solre-St-Géry 2

Alors que les Solréziens venaient d’inscrire le 1-2, l’égalisation ransartoise est tombée dans la foulée.

Rance 1 – Frasnes 0

Courte, mais précieuse victoire pour les Rançois, qui prouvent là qu’ils ne sont pas morts.

Gerpinnes 2 – Marcinelle 2

Mal embarqué jusqu’à la 85e minute, Marcinelle a pu compter sur un doublé de Caldarella pour arracher in extremis le match nul.

Baileux 1 – Farciennes 1

Les Farciennois ont perdu deux points. La mentalité semble avoir fait défaut (voir plus bas).