12-18, 13-31, 13-22, 12-15

SPIROU LADIES: D. Muylaert, Dupire 0-1, Fimiani, Hering 9-7, Baeskens-Charlier, Vandewattyne 2-6, Hermans 2-0, Cambioli 4-9 (2x3), Mense 8-2.

NAMUR CAPITALE: Saucin 6-9, Rupnik 4-4, Zelnyte 3-0 (1x3), Carpréaux 10-9 (1x3), Whitted 7-2, Dossou 1-4, Matthys 1-0, Defosset 17-9 (3x3).

Durant l’échauffement, Laura Zelnyte ressentait une douleur au mollet.

Elle démarrait la rencontre mais devait rapidement jeter le gant. Ce forfait s’ajoutait à celui de l’Américaine Wilson, maintenue au repos par prudence (pied).

Cela n’empêchait pas les joueuses de José Miguel Araujo de prendre les rênes de la partie. Mais l’équipe locale ne déméritait pas pour autant et, via Vandewattyne, Hermans ou Mense, se replaçait dans la roue des visiteuses: 10-11, 12-14 et 12-18 au terme du premier quart-temps.

Dans la foulée, Namur entrait pleinement dans la rencontre. Marjo Carpréaux propulsait ses couleurs à 15-25. Whitted en remettait une couche à 17-30 et 19-37.

La jeune Defosset n’était pas en reste et Charleroi, malgré sa bonne volonté, ne pouvait que constater les dégâts au repos: 25-49.

Le suspense s’était envolé depuis belle lurette. Namur n’éprouvait aucune difficulté à contrôler la suite de la rencontre, quand bien même Valentine Cambioli signait une belle séquence en fin de quart-temps (38-71), pour atténuer la poussée de Dossou à 29-69. Les dix dernières minutes comptaient pour du beurre.