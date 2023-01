Cartes jaunes: Giorlando, Cuche.

Carte rouge: Thery (2 cj, 85e).

But: Bailly (1-0, 33e).

PONT-A-CELLES/BUZET: Vandenvelde, A. Francart (82e Nze), Bailly, D. Francart, Van Roosendael, Brismez (61e Mazzù), Giorlando (82e Merckx), Ficheroulle, Crocco, Hemberg, Vanhorick.

SOLRE-SUR-SAMBRE: Bilteryst, Boulanger, Audin, Mustin (73e Arnould), Thery, Geenen, Cuche, Chrichmi, Fontaine, Virgili (61e Patelli), Balsamo (42e Gailliez).

Entre les vents violents et les fortes pluies, il ne fallait pas s’attendre à un match spectaculaire à Pont-à-Celles. Malgré les conditions climatiques, les deux entraîneurs ont insisté pour produire du jeu au sol et non balancer de longs ballons. Cette volonté ne s’est pas vraiment concrétisée et les occasions franches sont à compter sur les doigts d’une main. Dans une rencontre fermée, c’est souvent l’équipe qui parvient à prendre l’avantage qui l’emporte. Après la demi-heure, le PàC profite d’une phase arrêtée, bottée avec brio par Giorlando. Son corner est dévié par Bailly dans une forêt de joueurs, 1-0.

En face, Solre a éprouvé toutes les peines à se montrer dangereux. Le coup franc non cadré de Fontaine à la reprise fait office de seule réelle opportunité. Les Pont-à-Cellois ne font pas mieux, Giorlando et Mazzù ont sollicité Bilteryst en deuxième période sans le mettre en difficulté.

La fin de match est, elle, marquée par une série de cartons, dont un adressé à Giorlando. Ce dernier sera suspendu la semaine prochaine pour le déplacement à Molenbaix. Déjà averti à la pause, sur le chemin des vestiaires, le capitaine Thery reçoit une nouvelle carte jaune pour protestation. Irrité par cette exclusion et une faute de main non sifflée dans la surface, le coach solrézien, Johan Lardin, a, lui aussi, été exclu.