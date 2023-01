" La mentalité est encore pire qu’avant "

Une réunion dans le vestiaire est donc prévue mardi, en présence du président Joseph Ghislandi. "Il faut régler le compte des joueurs dans le vestiaire mardi. Si c’est trop encadrant comme structure ou si c’est trop de rigueur ce que je demande, c’est aux joueurs à me dire que cela ne leur convient plus. Ils doivent comprendre qu’ils ont des qualités, mais ils ne mettent pas en place correctement et ne respectent pas les consignes."