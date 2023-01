Pas de but dans cette partie. Sivry a même loupé un penalty. "Chacun a eu sa mi-temps, juge le coach montagnard Fabian Sénéchal. Je n’avais que 11 joueurs disponibles, dont six U19. C’est désormais très clair avec mon groupe: celui qui ne vient pas s’entraîner durant la semaine ne sera pas sélectionné le dimanche. Je garderai cette ligne de conduite jusqu’en fin de saison."

Thuin B 1 - La Buissière B 1

"Quand on voit les faits de match (un penalty contre nous après cinq minutes et une exclusion), on peut se réjouir du point", commente l’entraîneur thudinien Jérôme Vansweevelt. La Buissière décroche un nouveau résultat intéressant face à une des grosses équipes de la série. "Le groupe est soudé, on se bat jusqu’au bout", souligne Benoît Garçon.

Grand-Reng 3 - Chimay/Virelles 2

Les Chimaciens peuvent avoir des regrets, eux qui menaient 0-2 à la pause. "On est très déçus, lâche Fabrice Meurant. Je n’ai finalement pas su avoir mon effectif au complet mais ça ne nous a pas empêchés de réaliser une très bonne première période. Je n’ai pas pour habitude de me plaindre de l’arbitrage mais ici, je pense qu’il a eu une influence sur la rencontre. Le penalty accordé à Grand-Reng est imaginaire et le relance. Mais on ne peut pas aller contre les décisions. On a raté le coche alors qu’on avait tout en main."

Gozée - Beaumont B (reporté)

Vu les récentes intempéries, l’arbitre a jugé que le terrain était impraticable.

Forges 3 - Merbesars B 0

Pas photo entre le leader et Merbesars. L’équipe de Luc Quertinmont s’impose une fois de plus, tout en préservant ses cages inviolées. Thibaut, A. Dropsy et Karaca se sont illustrés.

Froidchapelle B 3 - Marbaix B 3

"Les deux équipes ont proposé du jeu, analyse le T1 local Fabian Garcia, qui a dû arbitrer. Duel très fair-play et agréable à regarder. Pour nous, c’est compliqué en ce moment avec tous les absents. Ne prendre qu’un point à domicile contre une équipe de bas de classement n’est pas satisfaisant mais vu les circonstances actuelles, on doit s’en contenter. Il y avait beaucoup de U17 sur la pelouse dont Igor Genicot, défenseur central de 16 ans, qui a sorti une très bonne prestation." Marbaix, en manque d’éléments, a débuté le match avec un homme en moins. "On a eu les plus belles possibilités, estime Bernard Frère. On rate un penalty. L’essentiel pour nous désormais, c’est de s’amuser et aujourd’hui, j’ai vu des gars qui ont pris du plaisir. Cela ressemble à une victoire."