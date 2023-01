Gouy galvaude mais gagne

Forfait la semaine passée à cause des nombreuses absences, Gouy a retrouvé des forces vives pour empocher son premier succès de l’année face à Buvrinnes. La victoire est d’autant plus belle qu’elle fut difficile à acquérir: "Vu toutes nos opportunités, nous aurions pu gagner plus facilement, souligne l’entraîneur Lellio Di Mezzo. Mais nous continuons à gâcher beaucoup d’occasions et puis, nous sommes tombés sur un grand gardien en face. Mais je sentais que nous pouvions passer devant à tout moment." Avec ces trois points, les Gouytois réduisent l’écart avec les équipes du Top 5, même si ces dernières ont encore une confortable avance: "Dans le comité, on me parle de tour final. Pourquoi pas ? Mon groupe n’a rien envié aux autres. Mais je mise plutôt sur la saison prochaine, j’ai d’ailleurs donné mon accord au président de la semaine." D.D.R.