Combat stratégique entre coaches

Xavier Robert tirait les enseignements de cette bataille stratégique perdue à Visé: " Nous avons manqué d’intelligence en précipitant trop nos actions, avec des déchets techniques. On s’est projeté trop vite vers l’avant face à une équipe de Visé bien en place. Cela nous servira de leçon dans le futur. Collectivement, nous étions absents sur les premiers et deuxièmes ballons. Perdre aujourd’hui n’est pas un drame, mais nous ne devions jamais encaisser un but pareil, sans jeter la pierre sur personne. "