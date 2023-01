Après avoir essuyé une défaite contre Ostende, les filles d’Ugo Blairon auront à cœur de se reprendre lors de cette rencontre à Anvers. Le coach confirme l’envie de ses filles: "Mes joueuses ont vraiment beaucoup travaillé. Pour revenir sur le match de la semaine passée, je dois dire qu’Ostende a livré une prestation 5 étoiles. En effet, les Côtières n’ont commis que six fautes… au cours du match ! De notre côté, nous aimerions terminer le premier tour à la sixième place. En battant les Anversoises, cette place est possible. Toutefois, l’avantage va à Anvers. Il s’agit d’une belle équipe qui de surcroît évoluera dans sa salle." L’année passée, Tchalou avait terminé le premier tour à la septième place. Le but serait donc de faire mieux que la saison passée pour les Thulisiennes.

Charleroi - Limbourg (s. 20 h 30)

Du côté de Charleroi, pas le droit à l’erreur pour les filles de Dimitri Piraux ; "Nous ne pouvons pas nous rater face à Genk. Attention, nous devrons être très vigilants car les Limbourgeoises ont une très bonne équipe. Je ne veux surtout pas snober cette formation même si sur papier nous sommes plus forts. La distribution à Genk est excellente. On ne sait jamais d’où va venir la passe. Nous devrons nous montrer agressifs. C’est ce qui a manqué la semaine passée face à Oudegem. Ce qui est certain, c’est que nous n’avons pas le droit à l’erreur. Il s’agira de ne pas se louper. Même si notre adversaire est costaud, j’ai aussi confiance en mon groupe. Nous avons eu et nous avons encore quelques malades. Le mois de janvier est aussi délicat car j’ai des filles en examens. Ce n’est pas évident mais c’est pareil pour toutes les équipes !" Pour les Dauphines de Charleroi, il s’agira donc d’aller chercher les trois points.