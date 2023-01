Sommet à la Garenne

Le co-leader de Woluwe a la particularité d’avoir perdu deux de ses sept sorties à domicile et d’avoir remporté les six duels disputés en déplacement. Il est cependant à noter que les Bruxellois sont souvent passés par le chas de l’aiguille. À cinq reprises, soit près d’un de leurs succès sur deux, ils se sont imposés de moins de dix unités. L’United possède donc pas mal de métier mais n’est pas invincible. On peut dire le même du dynamique team carolo, qui n’a pour l’heure remporté qu’un seul des trois parties disputées face au Top 4. Ce dimanche, Jérémy Steinier et ses équipiers doivent d’ailleurs une revanche à leurs sympathisants. Effacer le souvenir de l’aller (-19) relancerait la course à la première place.