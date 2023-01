Le lourd retour sur terre de Namur Capitale, après son élimination sans appel en coupe d’Europe, ne facilite en rien la tâche des Ladies de Charleroi. Les deux équipes n’évoluent pas vraiment dans la même catégorie.

Pour le récent vainqueur de Braine, la course au Top 3, synonyme de qualification directe pour les poules d’Eurocup, passe évidemment par une présence en demi-finale des play-off. Pour l’heure, trois équipes lorgnent sur la quatrième place. Autrement dit, la bande à l’ex-Spirou Dossou ne peut absolument pas se permettre de perdre des plumes inattendues, à droite ou à gauche. Un revers à la Garenne, ce samedi en fin d’après-midi, est donc tout simplement inenvisageable.

Deux équipes derrière

Ce n’est pas Fabien Muylaert, le coach carolo, qui dira le contraire, lui qui a le regard fixé sur le bas de tableau. "L’opposition dans les jours et semaines à venir sera bien trop forte pour mon groupe. Nous ne reprendrons réellement le collier que dans la foulée de la trêve de l’équipe nationale." Et encore. "Les déplacements du 18 février à Waregem, du 4 mars à Boom et même du 18 suivant à Brunehaut serviront avant tout de préparation aux duels cruciaux contre Lummen (25/2) et à Laarne (25/3). A partir du moment où les play-down, décisifs pour le maintien, seront entamés avec un nombre de points dépendant de la position au terme de la saison régulière, il faut tout faire pour laisser ces deux équipes derrière nous."

Signalons que Sophie Bottriaux a repris l’entrainement en douceur. "Il est encore trop tôt pour la relancer. Elle devrait cependant effectuer l’échauffement."