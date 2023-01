R1: Match couperet entre Andenne et Vieux Campinaire

"Nous abordons les deux semaines les plus importantes de ce second tour, on jouera beaucoup plus libérés si on gagne ce week-end et la semaine prochaine contre Neufchâteau", assure Pierre-Philippe Baeken. Les deux prochains adversaires des Oursons sont des concurrents directs, et deux victoires rapprocheraient grandement Andenne du maintien. "N ous avions affronté Vieux-Campinaire au tout début de la saison et nous n’étions pas encore prêts. On ne doit pas passer à côté une deuxième fois." Nathan Kusunguludi potassant pour ses examens, le coach ne pourra à nouveau compter que sur huit joueurs pour la rencontre: