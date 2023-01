La victoire est impérative pour Charleroi !

Ce vendredi soir, contre Herentals, les Carolos peuvent frapper un grand coup. "Une victoire serait idéale. On pourrait alors repousser un concurrent direct à six points. Mais, attention, en face, c’est du solide. On devra réaliser un match plein."

Ghislandi sera de retour. Par contre, Morena loupera cette rencontre.

De son côté, le FMC Charleroi a profité de la trêve pour se ressourcer et analyser son premier tour en dents de scie. La seconde partie de saison devra être mieux gérée. "Au niveau comptable, le groupe est toujours dans le coup, explique Éric Simonofski, le président. Par contre, dans la manière, on n’y est pas du tout. On doit relever la tête et réaliser un plus beau deuxième tour."

Un groupe remanié pour le FMC

Pour cela, le club a décidé de se séparer de Gundogan et d’enrôler Abdelali (ex-Gand et ex-Antwerp en prairie). "C’est un très bon renfort. On va également pouvoir compter sur le retour de Ouadi."

Ce soir, les Carolos devront prendre le meilleur sur Hasselt. "C’est outsider. Il faut s’en méfier, surtout chez lui. On doit néanmoins prendre les trois points. J’attends un neuf sur neuf de la part des équipes."