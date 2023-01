R2 Dames: Fleurus face à des Mosanes revanchardes

Restant sur une série de défaites, les Mosanes veulent retrouver le chemin de la victoire, à la maison, durant un de leurs derniers matches dans le hall de la Hulle. "La particularité de ce championnat est que nous avons joué pratiquement tout le premier tour chez nous, résume le coach profondevillois, Jordan Mouchart. Pour le deuxième tour, c’est quatre duels à la maison et tout le reste a l’extérieur. " Ce samedi, c’est Fleurus qui rendra visite aux Sharks où les Bleues se souviennent d’avoir mené une bonne partie de la rencontre. "37 minutes devant, on est revanchard de vouloir gagner face à Fleurus et aussi de stopper cette série de défaites. Pour cela, il faut se montrer plus constantes et plus en réussite."