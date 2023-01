D2: Les Spirous veulent éviter la correction

Jusqu’à présent, le parcours des jeunes du Spirou B tient du véritable calvaire. Les jeunes joueurs d’Anthony Stevens n’ont remporté aucun match. Ils affichent au passage les pires chiffres de la série, avec seulement 60 points inscrits, une dizaine en moins que les attaques les moins prolifiques de la division 2, et plus de 90 unités encaissées ! Cela prouve que l’on ne peut pas présenter tous les ans un groupe aussi prometteur que dans un passé encore récent, même en offrant des conditions idéales de travail et d’épanouissement. Rappelons que les deux Samardicz, Fogang et Makwa font désormais partie intégrante du noyau de première. Charleroi est souvent parvenu à réaliser ce que Mons-Hainaut, l’autre écurie hennuyère, ne parvient plus à faire avec son équipe B, retombée en R2. Las, la génération actuelle du Spirou apparaît trop tendre pour l’antichambre. Pour autant, les dés ne sont pas encore jetés définitivement. Trois journées doivent toujours être disputées avant de passer à une deuxième phase décisive. Reste évidemment à voir comment le forfait général de Gand sera pris en compte. Tout le monde repartira-t-il de zéro ? Les points seront-ils coupés en deux ou ceux-ci seront-ils accordés en fonction du classement au premier tour ? En attendant, le Spirou B se déplace à Waregem ce samedi. Les Flandriens devancent les Carolos d’une place mais ils s’étaient imposés de 40 points à Jumet.