Deux renforts présents à Gosselies

ONHAYE: Lizen rentre de suspension. Poncelet a retâté individuellement du ballon mercredi. Durant cette séance, Gall a repris avec le groupe. "On fera le point avec lui vendredi soir, tout comme avec Guiot, qui a l’épaule déboîtée. Mais on a des solutions, notamment en milieu de terrain avec Fastrez, qu’on ne peut plus considérer comme un jeune remplaçant, mais est en pleine saison de confirmation", précisait Lionel Brouwaeys. Noyau: Bastin, Bouterbiat, De Vriendt, Defresne, Delplank, Fastrez, Gall (?), Gilain, Granville, Guerri, Guiot (?), Kembi, Lambert, Leclef, Lizen, Lorenzon, Teklak.

La première confrontation entre Gosselies et Onhaye avait permis aux Casseroles d’arracher un bon point. Les Walhérois aborderont donc ce passage au stade Bardet avec méfiance. D’autant que, depuis, le RGS s’est renforcé avec l’arrivée de Basile Pingault, Anthony Laloux et Mike Ebui. "On voit ce qu’ils peuvent apporter, se réjouit Steve Pischedda, l’entraîneur de Gosselies. Ils viennent compléter le noyau. Basile est un joueur solide qui possède une bonne mentalité. Il joue simplement et est un leader naturel mais il sera suspendu pour dimanche. Lalooux nous apporte de la créativité. Nous étions déjà plus solides en perte de balle, nous serons plus rapides en possession. Mike est un attaquant athlétique qui doit jouer sur ses qualités pour renforcer sa confiance en lui."

Les Gosseliens n’ont plus le temps de lanterner. Ils disposent de 13 matches pour accrocher le maintien. Chaque rencontre est donc importante. "Face à Onhaye, une équipe qui allie physique et football rapide, nous n’aurons rien à perdre. Nous devrons être très disciplinés mais nous avons besoin de points. Donc, pas question de planter un bus devant nos buts. Ce n’est pas le football que j’aime et les joueurs doivent évoluer avec plaisir aussi."