Buts: Atssouli (1-0, 8e), El Kajjaoui (2-0, 21e), Dahbi (3-0, 24e), Wilde (4-0, 28e), A. Bouri (4-1, 34e), Atssouli (5-1, 36e), Vanden Berghe (6-1, 38e), Ghislandi (7-1, 39e),

Cartes jaunes: Idrissi, B. Bouri.

À la maison, malgré les absences d’Osvaldo et de Cordier, le Futsal Team Charleroi avait l’occasion de repousser à six points un concurrent direct au Top 4. Dans un match très disputé, le pressing des Carolos était récompensé. Atssouli débloquait la situation. Dans la foulée, Ghislandi touchait le cadre. Mais si Charleroi dominait, il était rapidement à cinq fautes (11e). Malgré tout, les visités géraient la chose et retrouvaient les vestiaires avec un avantage d’un but.

Un Charleroi offensif

Au retour des vestiaires, le Futsal Team usait du gardien volant. El Kajjaoui et Dahbi portaient le score à 3-0. Charleroi, plus à l’aise que son adversaire, multipliait les beaux mouvements. Bouzid, Lamsaiah et Wilde se jouaient de toute la défense adverse: 4-0. Idrissi lui repoussait les quelques tentatives des visiteurs. Mais Herentals passait également en mode gardien volant.

À force de pousser, Bouri réduisait l’écart, à six minutes du terme. Mais immédiatement, Charleroi plantait une nouvelle rose via Atssouli. Herentals craquait.

Le Futsal Team assurait sa victoire, avec le jeune Vanden Berghe et Ghislandi notamment.

À noter que dans son match de reprise à l’extérieur contre Hasselt, sans Rahou suspendu, le FMC Charleroi s’est incliné 6-3, malgré des réalisations de Beeckman, Dujacquier et Karakilic.