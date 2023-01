Charleroi doit souscrire une assurance buts

C'est la loi du marché : un attaquant opérationnel coûte cher, surtout en janvier. Or, à Charleroi, ce recrutement est une absolue nécessité, ce que n'ignorent pas les clubs potentiellement vendeurs. Felice Mazzù répète qu'il est " content du groupe avec lequel (il) travaille pour l'instant", mais ajoute précautionneusement que " si on peut l'aménager et le renforcer en veillant à son équilibre, la direction le fera". Le temps presse. Après la clôture du mercato, le 31 janvier, il ne restera que sept journées de championnat. Ça ira vite. En attendant, les supporters s'impatientent.