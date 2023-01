R2 Dames: Fleurus avec un banc réduit

Duel pour la 4e place dimanche entre Fleurus B et Natoye. À l’aller, les Condruziennes de Louis Crevits avaient donné la leçon au CFB. "La jeune Tania Trinca a reçu le feu vert pour reprendre, explique le coach bernardin Thierry Foerster. Caro Palix sera présente en tenue mais, avec un seul entraînement dans les jambes, je ne prendrai aucun risque avec elle. Cela fait deux mois que Bettens ne s’entraîne plus. La battante Alex Gonzalez devrait être présente tout en étant malheureusement amoindrie par la grippe contractée il y a quinze jours. Quant aux Bada (4 cm de déchirure au mollet), Thibaut (pas de nouvelles) et Remant (voyage scolaire), elles seront absentes. Heureusement que le cinq de base est bien en place."