Un bon premier tour de piste

Le week-end dernier a eu lieu dans la salle indoor de Louvain-la-Neuve la première grande compétition d’athlétisme de l’année, les championnats provinciaux. Ceux du Hainaut ont eu lieu samedi. Et comme chaque année les clubs carolos y avaient envoyé de belles délégations. Bien qu’occupés par l’organisation de leur cross du lendemain, les dirigeants de l’UAC ont jeté un regard attentif aux résultats de leurs 24 athlètes. Et les motifs de satisfaction étaient plutôt nombreux. À commencer par la cadette Noémie Somville qui est championne sur le 60 m haies et vice-championne sur 60 m. Trois autres Castellinois sont champions: la séniore Amélie Collin qui n’a une nouvelle fois pas déçu sur 800m, le master 55 Dmitri Ryjoukhine au triple saut et la cadette Amandine Vanderlinden sur 800 m. Emma Braeckevelt et Paul Florins, cadets eux aussi, sont médaillés de bronze, respectivement sur 400 m et 800 m, tout comme la scolaire Léa De Spiegeleer sur le 60 m haies.