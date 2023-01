Déjà un triplé pour Killian Jadin

Côté local, il y a de quoi se réjouir avec les victoires de Jean-Marc Aubry et Olivier Langlet (messieurs 2), Romain et Patrice Quinaux (messieurs 6), Anne-Catherine Brogniet et Wivine Barbier (dames 3), Manon Coulon et Nadège Depasse (dames 4), Carine Charlier et Laurence Maudoux (dames 6), à nouveau Wivine Barbier (mixte 3) avec Carmelo Lorena qui lui aussi gagne donc deux tableaux, Jérémy Waquez et Laura Josse (mixte 5), Alexandre Delmotte et à nouveau Laura Josse (mixte 6). Doublé aussi pour Maxime Duchâtelet qui a gagné en mixte 7 avec Laurence Vreux.

Au terme des deux tournois (simples d’abord, doubles ensuite), deux joueuses méritent un grand coup de chapeau: Wivine Barbier et Laura Josse puisque toutes les deux se sont imposées dans les deux disciplines. À l’instar de Killian Jadin, elles devraient elles aussi encore faire parler d’elles lors des prochains tournois.

Les résultats

DOUBLE MESSIEURS 2 – Demi-finales: Aubry/Langlet b. Valentin/Bazin wo, Bauval/De Roeck b. Mercy/Jadin 7/5 6/4. Finale: Aubry/Langlet b. Bauval/De Roeck 6/4 6/1.

DOUBLE MESSIEURS 3 – Demi-finales: Jadin/Lorena b. Famenne/Vanadenhoven 6/3 7/5, Bauval/Waquez b. Delalieu/Demoulin 7/5 6/4. Finale: Jadin/Lorena b. Bauval/Waquez 6/2 6/4.

DOUBLE MESSIEURS 4 – Demi-finales: Fragapane/K. Jadin b. Froment/M. Kadin 7/6 6/2, Huyberechts/Lancellotti b. Beben/Mattot 6/3 6/4. Finale: Fragapane/K. Jadin b. Huyberechts/Lancellotti 6/2 6/4.

DOUBLE MESSIEURS 5 – Demi-finales: Falise/Mary b. M. Jadin/Beroudiaux 6/4 4/6 7/6, K. Jadin/Duchatelet b. Querriau/Querriau 6/4 4/6 7/6. Finale: K. Jadin/Duchatelet b. Falise/Mary 6/0 6/0.

DOUBLE MESSIEURS 6 – Demi-finales: Chavanne/Landrain b. Dequennes/Dequennes 6/2 4/6 7/6, Quinaux/Quinaux b. Fragapane/Fragapane 6/3 6/1. Finale: Quinaux/Quinaux b. Chavanne/Landrain 5/7 6/3 7/6.

DOUBLE MESSIEURS 7 – Demi-finales: Navez/Bourjac b. Michaux/Crutzen 4/6 6/4 7/6, A. Verbaert/Marotte b. P. Verbaert/Tack 6/0 7/5. Finale: Verbaert/Marotte b. Navez/Bourjac 6/2 6/2.

DOUBLE DAMES 3 – Demi-finales: Brogniet/Barbier b. Chavepeyer/Depasse 6/4 3/6 7/6, Demey/Galais b. Watteyne/Flament 5/7 6/2 7/6. Finale: Brogniet/Barbier b. Demey/Galais 6/1 6/4.

DOUBLE DAMES 4 – Demi-finales: Capron/Naudts b. Debrulle/De Clercq 6/3 6/3, Coulon/Depasse b. Blondiau/Blondiau 6/1 6/4. Finale: Coulon/Depasse b. Capron/Naudts 7/6 6/3.

DOUBLE DAMES 5 – Demi-finales: Debroux/Dagonnier b. Capron/Charlier 2/6 6/4 7/6, Sorel/Petitjean b. Primavera/Meurant 6/0 6/1. Finale: Sorel/Petitjean b. Debroux/Dagonnier 6/4 6/2.

DOUBLE DAMES 6 – Demi-finales: Dagonnier/Josse b. Feuillaux/Delforge 6/4 6/3, Charlier/Maudoux b. Delepeleere/Dewier 4/6 6/0 7/6. Finale: Charlier/Maudoux b. Dagonnier/Josse 1/6 7/6 7/6.

DOUBLE DAMES 7 – Demi-finales: Jadin/Vreux b. Marcq/Loriaux 6/4 7/6, Vermandere/Lauriers b. Tholet/Teirlijnck 5/7 7/6 7/6. Finale: Vermandere/Lauriers b. Jadin/Vreux 3/6 7/6 7/6.

DOUBLE MIXTE 3 – Demi-finales: Boeckmans/Chavepeyer b. Brogniet/Depasse 6/4 6/2, Lorena/Barbier b. Watteyne/Valentin 4/6 7/5 7/6. Finale: Lorena/Barbier b. Boeckmans/Chavepeyer 6/3 2/6 7/6.

DOUBLE MIXTE 4 – Demi-finales: Barbier/Sonet b. Labruyère/Thys 6/1 3/6 7/6, Petitjean/Petitjean b. Watteyne/Dahlmann 6/1 1/6 7/6. Finale: Petitjean/Petitjean b. Barbier/Sonet 6/2 6/0.

DOUBLE MIXTE 5 – Demi-finales: Waquez/Josse b. Tdaldi/Anciaux 6/3 6/1, Duchesne/Dauwe b. Blairon/Gauthier 6/2 6/1. Finale: Waquez/Josse b. Duchesne/Dauwe 7/5 7/6.

DOUBLE MIXTE 6 – Demi-finales: Delforge/Bourjac b. Clément/Marrelli 6/4 6/3, Delmotte/Josse b. Blairon/Gauthier 6/3 6/4. Finale: Delmotte/Josse b. Delforge/Bourjac 7/5 6/3.

DOUBLE MIXTE 7 – Demi-finales: Duchatelet/Vreux b. Étienne/Rousseau 6/0 6/3, Deltenre/Deltenre b. Clément/Marrelli 6/3 6/4. Finale: Duchatelet/Vreux b. Deltenre/Deltenre 6/1 6/3.