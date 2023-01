Le juge-arbitrage, un vrai travail d’équipe

228 participants réunis en 22 catégories, le calcul est vite fait: ce sont plus de 200 matches qui ont été disputés la semaine dernière sur les quatre courts couverts du matricule 3018. Un défi relevé de haute volée par les juges-arbitres du RTCT. Avec, en cheffe d’équipe, une Marie-Renée Delemme qui a su prendre la balle au bond au niveau de la programmation. " Quand j’ai accepté de diriger ce tournoi, c’était à la condition de ne pas le faire seule. Et avec une superbe équipe autour de moi, je pense pouvoir dire que j’ai été entendue. Entre Vincent Delhez, Pauline Catimel, Didier Vanhaele, notre présidente Anne-Marie Platieau et le jeune Hugo Debruyne, toutes les forces vives du club se sont mobilisées, à mon grand plaisir. " Les joueurs peuvent leur en être reconnaissants. Mener à son terme un tournoi entrecoupé par le Nouvel An, c’est déjà très bien. Le faire sans avoir à disputer une seule demi-finale le dernier dimanche, c’est encore mieux. Chapeau bas !