« Il faut surtout décrocher le quatrième »

Contre la force physique de l’adversaire, Charleroi a décidé d’opposer la vivacité et la technique de ses petits formats. "On sait très bien que cette équipe du Patro mise sur le domaine athlétique. C’est une équipe qui cogne, avec de l’expérience. On a mis de la vitesse dans les couloirs et à l’intérieur du jeu. On a bien négocié notre rencontre, tout en gardant un œil sur Bamona et Bounou. Il y a eu un vrai respect des consignes."

L’Olympic revient donc à trois points de Maasmechelen, avec une rencontre de moins. "Certains diront que l’on doit viser la première place. Oui. Mais ce qui est important, c’est d’accrocher ce Top 3 qui permettra d’accéder à la D1B au terme de la saison. Pour moi, l’essentiel est de prendre des points sur nos concurrents et décrocher le plus rapidement possible l’équipe qui jouera la quatrième place."