Amélie Collin tous terrains

Malgré le temps maussade de la matinée, les jeunes n’ont pas eu peur de se mouiller. Kangourous, benjamins, pupilles, minimes et cadets étaient nombreux sur la ligne de départ. Puis la journée a connu un creux à midi avec les courses pour scolaires qui n’étaient qu’une petite dizaine. En début d’après-midi trois beaux pelotons de juniors, seniors et masters hommes et dames mais aussi de spécialistes du cross court se sont élancés pour clôturer cette belle journée. "Avec 350 athlètes, nous sommes contents de la participation même si nous sommes aussi conscients que certaines catégories étaient moins bien fournies que d’autres, ce qui a pu laisser un sentiment de vide à ceux qui ne sont venus qu’en fin de matinée, évoquait le président de l’UAC Didier Henin. Dès lors il est possible que l’année prochaine nous changions l’ordre des courses pour permettre à ce qu’il y ait plus de monde l’après-midi, non seulement en termes d’athlètes mais aussi de spectateurs puisque ce sont les courses pour jeunes qui attirent le plus de monde."

Les deux meilleures athlètes du club étaient là: Amélie Collin a gagné le cross court, Roxane Cleppe le cross long. Amélie a aussi participé au cross long, prenant la 3e place. "Je suis un peu fatiguée, après ce cross long, car j’ai dû m’employer pour gagner le court, déclara-t-elle. Tant que j’étais ici autant enchaîner les deux courses ! En plus sur le court la deuxième n’était jamais loin et il fallait que je me dépêche à terminer si je ne voulais pas avoir de mauvaise blague !"

La veille, elle avait conquis un nouveau titre de championne de Hainaut sur 800 m. "Ce n’est pas évident de passer de la piste aux labourés en quelques heures. L’effort est totalement différent mais j’ai su plus ou moins bien faire le switch entre les deux." Quant à Roxane, elle a aussi enchaîné avec une deuxième victoire en quelques heures puisqu’elle avait gagné la veille la course des Relais Tarés à Fleurus avec les frères d’Aurilio.

Grégoire Doison seul sur son île

D’autres UACiens se sont illustrés: Amandine Vanderlinden a gagné chez les cadettes, Louane Tagliafero est médaillée de bronze de cette même course tout comme Loïc Gobert chez les scolaires et Laurent Mourmaux chez les masters. Toujours très attendue, la course des juniors, seniors et masters hommes a été dominée de bout en bout par Grégoire Doison. "Si j’étais resté chez moi à m’entraîner, j’aurais tout de même été tout seul ! Le danger aurait été de se relâcher mais j’ai su maintenir un rythme plus ou moins constant. L’idée était de faire un cross avant le championnat LBFA à Hannut."