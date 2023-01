La formation d’Ugo Blairon s’est inclinée face à une solide équipe ostendaise. À domicile, les Pink Ladies n’ont pas su prendre le dessus et le coach avait son explication: "Océane Reul (toujours en convalescence due à une blessure au genou) nous manque beaucoup. Notre libéro est en effet une joueuse essentielle aussi bien par son team spirit que par sa qualité à sauver des défenses improbables. Même si Romane Mouline se débrouille bien et que Léa Delhelle fait ce qu’elle peut, elles ne sont pas Océane. Romane, ce n’est pas son rôle et Léa est encore très jeune. Toutefois, nous assumons ! La jeunesse, c’est l’ADN du club. Nous sommes là pour que les joueuses se développent. Nous ne sommes pas épargnés par les bobos. C’est dommage mais c’est le sport !"

Tchalou se déplacera à Anvers la semaine prochaine dans le cadre de la dernière journée du premier tour de la phase classique du championnat.

Oudegem 3 - Charleroi 0

(25-15, 25-20, 26-24)

Du côté de Charleroi, les filles de Dimitri Piraux ont aussi subi une défaite. Le coach est revenu sur cette dernière: "Nous avons été mis KO lors du premier set. En effet, nous avons été mis sous une énorme pression au service lors du premier set. Il me semble que nous ne nous sommes jamais relevés de cette mise au tapis. Au lieu de développer un jeu très agressif, nous avons joué trop tranquillement. Pour inquiéter cet Oudegem-là en état de grâce nous aurions dû faire preuve d’une grande agressivité, ce que nous n’avons pas sur faire malheureusement. Malgré tout, les statistiques des deuxième et troisième sets ne sont pas mauvaises. Fien Callens, le coach adverse, a reconnu le fait que son équipe était sur un petit nuage ce samedi." Charleroi n’a pas été mauvais mais Oudegem a été très bon.