Cartes jaunes : Bongiovanni, Diallo, De Oliveira, Lauwrensens, Dalle Molle, Lokembo.

Buts : Chaabi (1-0, 23e), Benaets (1-1, 82e).

FRANCS BORAINS : Audin ; Mpati, Donnez, Fuakala, Mohamed ; Diallo (67e Lauwrensens), Itrak, Laurent ; De Oliveira (67e Tainmont), Chaabi, Lavie.

SPORTING CHARLEROI B : Delavalée ; Van Cleemput (81e Denuit), Knezevic, Bessilé ; Dalle Molle, Diallo, Lutte (46e De Nève), Vandermeulen (81e Debast) ; Lokembo, Benaets, Bongiovanni.

Le RFB prenait l’avantage en première période grâce à un tir dévié de Chaabi, mais ne montrait plus rien par la suite. Au contraire du Sporting qui touchait le piquet (Bongiovanni) et croyait de plus en plus en sa chance, parvenant d’ailleurs à arracher un point largement mérité grâce à un lob de Benaets.

Nouvelle désillusion pour les Borains qui ont tout de même une grosse satisfaction à retirer de ce match : le jeune gardien Audin qui, pour son premier match, a effectué plusieurs arrêts déterminants. Ce RFB-là ne mérite pas le Top 3 et risque de vivre une deuxième partie de championnat très longue, à moins de se ressaisir rapidement.