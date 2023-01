Roxane Cleppe et les frères d’Aurilio inaugurent la première victoire mixte aux Relais Tarés (photos)

Roxane Cleppe et les frères d’Aurilio, Marvin et Siméon, se sont imposés au sprint devant trois athlètes de l’Athlétic Club Rixensart-Wavre (RIWA), Jean-Philippe Ratinckx, Kevin Moureau et Denis Galerin. En tout, ce sont pas moins de 116 trios qui ont pris part à cette épreuve: chacun des coureurs effectuait individuellement la boucle de 4.4 km avant de se retrouver ensemble pour une ultime boucle.