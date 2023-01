Carte jaune: Fall.

But: Renquin (0-1 sur pen., 75e).

RANSART: Allard, Castellana, Yedoh, Crocco (77e Hemal), Fall (90 e Conte), Gnakpa, Courtin Silva, Cagnina (66e Venezia), Miceli, Prevot, Miceli, Zidda.

BELŒIL: Willocq, S. Wantiez, Leclercq, G. Wantiez, Lericque, Petta, Lai, Henry (64e Garcia Rendon), El Araïchi, Renquin, Verstraeten.

Pour débuter la nouvelle année, les Cougars devaient faire face à l’ogre belœillois, toujours invaincu dans ce championnat et qui enchaîne les bons résultats aussi bien à domicile qu’en déplacement. Et la physionomie du match a clairement reflété l’écart de niveau entre les deux équipes. Durant le premier acte, Ransart n’est pas parvenu à mettre en danger l’équipe adverse. Miraculeusement, l’équipe locale est parvenue à ne pas encaisser grâce notamment à la transversale du but défendu par Allard.

Un bête penalty

Au retour des vestiaires, les gars de Vincent André ont mieux gardé le ballon, sans toutefois être réellement dangereux. La chance leur a encore souri quand Belœil a frappé le montant pour la quatrième fois. Il était écrit que Ransart allait arracher un point miraculeux. Mais à la 75e, une stupide faute de Fall a inversé le scénario et permis à Renquin de convertir son penalty.

"C’est un résultat frustrant, avec un penalty donné en cadeau. Mais le résultat n’est pas volé, admet Vincent André, le T1 ransartois. Belœil était très bon dans tous les secteurs du jeu, nous avons essayé de lutter avec les armes que nous avons pour l’instant."