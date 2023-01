Cartes jaunes: Coulibaly, Traore, Campitelli, Lella, Bodson, Lazitch, Fernémont, Samutondo

Buts: Buscema (1-0, 54e), Coulibaly (2-0, 85e).

BRAINE: Mwaso, Campitelli, Deglas, Samutondo, Duga (71e Willaert), Lella (71e Smeets), Roman, Ladrière (81e Merchier), Kumba, Buscema (81e Derwa), Coulibaly.

MONCEAU: Lazitch, Lissens (46e Dehont), Béfahy, Mucci, Steens, Samouti, Lambert, Traore (57e Tamoh), Navona, Fernémont, Bodson (68e Brabant).

Malgré l’absence d’une demi-équipe, Braine a répondu présent pour ce match de reprise. "La première mi-temps a été un peu hachée en raison de l’état du terrain et du vent contre nous, analyse le coach, Olivier Suray. J’ai dit aux joueurs à la pause que ce n’est pas toujours la plus belle équipe qui gagne en football et qu’il fallait se montrer plus malin avec l’apport du vent."

Chose entendue puisqu’après les deux belles interventions de Lazitch sur un tir de Buscema et face à Kumba au cours du premier acte, le gardien visiteur devait s’incliner après dix minutes en seconde période sur un ballon traînant dans le rectangle et repris à bout portant par Buscema.

Monceau tentait de réagir mais sans se montrer dangereux à l’image d’un envoi dévissé et non cadré de Fernémont. À un quart d’heure de la fin, Braine loupait l’occasion de se mettre à l’abri quand la sortie fautive de Lazitch provoquait un penalty que Ladrière bottait sur le poteau. La délivrance arrivait finalement à la 85e sur ce dégagement loupé du gardien qui offrait le 2-0 à Coulibaly. "Après le premier but encaissé sur une touche, il y a cette mauvaise passe en retrait vers Lazitch sur le deuxième et c’est très frustrant", avoue le joueur châtelettain, Julien Dehont.

Braine réalise la bonne affaire dans le bas du tableau vu le partage entre les deux derniers et se retrouve désormais douzième suite à la défaite du Léo. "Lors du penalty raté, on a pensé au pire vu la poisse du premier tour, mais on a fait preuve d’abnégation et la chance nous a un peu souri sur le 2-0 grâce à un bon pressing. Espérons que 2023 soit une meilleure année pour nous", termine Olivier Suray.