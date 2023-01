Forchies s’offre un beau joker

Repos forcé pour les Farciennois. "C’est bizarre, mais la régie qui gère nos installations ne nous autorisait l’accès au terrain qu’à partir de ce lundi. On a déjà eu le cas en début de saison où on a seulement pu monter sur la pelouse qu’à partir du 30 juillet", confie Jérôme Deraedt, le coach local.

Jamioulx 5 - Rance 1

Pourtant auteur d’une belle première période, Rance s’est finalement écroulé en encaissant deux buts sur deux erreurs. "C’est triste d’encaisser juste avant la mi-temps avec ces deux erreurs. Nous étions mieux que Jamioulx dans ce premier acte, mais toutes ces petites erreurs se paient cash", constate Sébastien Vanhee, le T1 rançois.

Gerpinnes 3 - Erpion 0

Gerpinnes continue de remonter au classement, depuis l’arrivée du nouveau coach. "On prend match par match, mais on est bien placé pour la deuxième tranche. On est un peu sorti du bas de classement. C’était la priorité et on verra petit à petit comment ça ira", lance Mike Dehoux, l’entraîneur gerpinnois.

Boussu-Wal. 1 - Bouffioulx 3

Alors que l’équipe locale menait 1-0 à la mi-temps, Bouffioulx est finalement parvenu à émerger. La rencontre a eu lieu sans arbitre officiel. "Et je pense qu’avec un arbitre officiel cela aurait été différent", précise Michael Rigotti, le T2 local.

Marcinelle 1 - Fleurus 0

Avec un brin de chance, les Marcinellois continuent leur beau parcours et intègrent le Top 3.

Frasnes 0 - Baileux 0

Deux points de perdus à domicile pour les Frasnois. "Baileux est venu pour bétonner derrière et prendre un point. C’est frustrant, mais c’est le football", analyse Mathieu Van Yperzeele, le coach de Frasnes.

Solre-St-G. 1 - Montignies 1

Score de parité entre Solréziens et Montagnards. Dadache a répondu à l’ouverture du score de Coscia.

Gosselies 3 - Ransart 1

Malgré l’ouverture du score des Cougars, les Casseroles ont réagi de la meilleure des manières et prennent un peu d’air au classement.

Division 3C

PàC/Buzet 5 - Morlanwelz 0

Face à une belle équipe de Morlanwelz, les PàCmen ont enchaîné les buts et continuent leur remontée au classement.

Trazegnies Sp. 0 - La Buissière 3

Première défaite depuis l’intronisation de Cosimo Schena à la tête des Trazegniens. "La Buissière a été plus présente que nous et plus enragée pour obtenir la victoire" résume le T1 local.

Goutroux 5 - Binche 0

Score de forfait infligé aux Binchois. Goutroux a remis l’église au milieu du village. "Nous avions été battus 4-1 au match aller et les joueurs avaient une petite revanche à prendre. Si on gère bien notre match à Houdeng, j’annonce déjà une belle réception à Forchies", prévient Christophe Barrit, l’homme fort de Goutroux.

Roux 1 - Estinnes 2

Coup d’arrêt pour les Roviens, à l’issue d’une rencontre qui s’est terminée à neuf contre neuf.

RAAL 1 - Forchies 3

Superbe opération pour Forchies, qui creuse un écart de six points avec son concurrent direct pour le titre en fin de saison. "Grâce à cette victoire, on s’octroie un beau joker dans une série où toutes les semaines c’est compliqué", se félicite Nicolas Frydrak, le coach filamarchois.