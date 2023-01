Catastrophe pour Charleroi : rupture des ligaments croisés pour Benbouali

Et pour cause, l’Algérien de 22 ans souffre d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche. Il sera opéré prochainement et indisponible plusieurs mois, ce qui ne va évidemment pas aider Charleroi, déjà en proie à des soucis offensifs.

Plus que jamais, la direction devra dénicher au moins un attaquant – voire deux – durant le mercato de janvier.