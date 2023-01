Le challenge de Chimay fait son grand retour

Il y aura huit épreuves et chacune d’entre elles proposera plusieurs distances mais deux seulement permettront de gagner des points pour le classement final. Celles-ci seront de plus ou moins 25 et 35 km, en fonction des étapes.

Le premier rendez-vous est fixé à Couvin, le 11 février au matin, pour le Trail des Trois Vallées au départ du Couvidôme. Le 5 mars, ce sera l’Enfer du Viroin à Nismes. Particularité de celui-ci: depuis le terrain de football, les traileurs rejoindront le lieu de départ en train à vapeur ! Ensuite, les Trailers des Fagnes se réjouissent d’accueillir les sportifs le 16 avril pour leur Trail du Tyrol à Petigny.

Bien connus des vacanciers, les Lacs de l’Eau d’Heure proposent aussi des parcours parfaits pour la pratique du trail: les challengers pourront s’en rendre compte le 20 mai. Le Viroin accueillera les manches 5 et 6: d’abord le 10 juin avec le Trail du Viroin depuis Nismes puis le 15 août avec la version estivale de l’Enfer du Viroin.

Considéré comme l’un des plus beaux villages de Wallonie, Lompret sera le cadre du Trail de l’Eau Blanche le 19 août. Enfin, la dernière manche se tiendra le 23 septembre à Fagnolle pour le Trail du Pays des Drôles. "Nous avons ouvert la porte à plusieurs trails. Une réunion de lancement a eu lieu. Le Froidchatrail, qui avait été envisagé, n’a finalement pas rejoint l’organisation cette année", précise Alice.

Inscription gratuite

Pour être repris dans le classement il faudra prendre part à au moins trois étapes. L’inscription est gratuite et pourra se faire directement lors de l’inscription aux trails ou via un lien accessible sur la page Facebook du challenge très prochainement. Les pré-inscriptions à chacune des épreuves se feront depuis le site www.goaltiming.be. "Le challenge rassemble des courses aux paysages variés et dénivelés de notre belle région. Chaque trail est unique par son profil, son parcours, ses paysages et ses difficultés. Le trail en Forêt du Pays de Chimay, c’est découvrir autrement un territoire riche de patrimoine naturel !"