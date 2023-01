Pour Gosselies, l’année 2022 fut difficile. Si le club continue d’évoluer et de grandir, sportivement, la D3 a vivoté au cours du défunt exercice. Les responsables espéraient vivre une saison plus tranquille, dès la reprise, mais ce ne fut pas le cas. Les Casseroles ont pu mesurer le fossé qui les sépare de la majorité des formations de la série. Malgré tout, elles ont trouvé le moyen de grappiller quelques points précieux pour rester dans le coup. "Une année éprouvante, explique Franco Scimemi, le président. On a pu se sauver en juin. On a essayé de construire une équipe, avec nos moyens, pour la reprise. Aujourd’hui, il y a eu quelques changements, notamment au niveau du staff et des renforts. On a retrouvé un équilibre. On dispose désormais de trois bons éléments en plus. On voulait se renforcer dans la colonne vertébrale, avec un défensif costaud (Basile Pingaut), un milieu (Anthony Laloux) et un attaquant (Mike Ebui)."

Au classement, Gosselies est bon dernier. Mais le maintien n’est jamais qu’à cinq points. D’ailleurs, un succès du voisin Monceau sur Braine, ferait les affaires des Casseroles. Surtout que les Gosseliens affrontent Tertre, un concurrent direct, qui ne compte que deux points de plus au général. C’est dire l’importance de cette rencontre, pour attaquer la nouvelle année. "En fin de premier tour, on bat Manage et on ne méritait pas la défaite contre Mons. Le club veut s’en sortir. Ce serait une catastrophe de descendre. On connaît bien Tertre. C’est un club que l’on apprécie. Mais on aura besoin d’un succès."

Monceau se méfie

CS Brainois – Monceau (d. 14 h 30)

NOYAU: Lazitch, Z. Lissens, Dehont, Bodson, Samouti, Befahy, Fernémont, Steens, Mucci, Lambert, Cacciatore, Brabant, Traore, Tamoh.

Pour sa première saison au sein de la D3, Monceau occupe une place confortable dans le ventre mou du classement. Avec vingt unités, le top cinq n’est qu’à trois victoires et le bas du classement est à dix points. Mais les Moncellois peuvent tout de même éprouver quelques regrets, ils l’ont prouvé à quelques reprises, comme face à Mons, ils sont capables d’ennuyer les meilleurs. "Notre bilan est satisfaisant, explique Michel Dufour, l’entraîneur. Je voulais vingt points, après quinze rencontres. On a vingt points en seize rencontres. Les points perdus contre Tournai me restent en travers de la gorge. On a eu une évolution sur les dernières parties du premier tour. Si on veut plus, cela passe par une prise de conscience du groupe. Il y a plus d’exigence en D3."

Pour cette reprise, ils défieront une équipe de Braine qui a su se sortir du bas de classement, après des débuts des difficiles. Des Brainois qui comptent quinze unités et qui entendent bien poursuivre leur remontée du général. Ce déplacement ressemblera à tout, sauf à une sinécure. "Je ne comprends pas comment cette équipe occupe cette place au classement. Le noyau est très bon. C’est un groupe bien balancé. Je me méfie de leur réveil."

Pour cette rencontre, l’entraîneur pourra compter sur de nombreux éléments. Par contre, il devra trouver des solutions pour quelques absents importants. "Cuypers est en vacances. Il sera de retour pour la prochaine rencontre. Kitoko doit refaire une infiltration lundi. Il sera absent."