Du côté de Thuillies, la MVP (Most Valuable Player) a été élue par les supporters et il s’agit de Juliette Thévenin, suivie de près par la pétillante libero Océane Reul. Pour Juliette, c’est un honneur d’avoir reçu ce titre certes informel mais être élue de ses pairs est aussi une chose agréable. Pour la jeune femme, il s’agit d’un concept sympa: "C’est super chouette d’avoir fait voter nos supporters. Ce ne sont pas forcément des connaisseurs du volley mais cela fait plaisir. Je voudrais souligner que sans mon équipe, je ne serais pas du tout MVP. Ce titre, c’est un travail collectif." Concernant la fin du premier tour, Juliette se veut pragmatique: "Il va être important de grappiller des points par-ci par-là. Notre fin de premier tour est importante. En effet, après Ostende, la semaine prochaine nous nous rendons à Anvers. Les Anversoises ont transféré une joueuse. Cela prouve bien les ambitions de ce club. Il ne veut pas jouer les dernières places du classement. Nous concernant, nous avons mieux démarré que la saison passée. Toutefois, nous devons jouer de manière plus collective que l’année passée car nous n’avons plus une scoreuse comme Marijeta Runjic. Tout le monde doit prendre ses responsabilités. Chacune doit faire son job. Ostende est une équipe qui connaît de beaux hauts mais connaît aussi des très bas. On va devoir saisir notre chance au bon moment."

Oudegem-Charleroi (s. 20h00)

À Charleroi, l’objectif est de continuer à encaisser des points afin de faire partie du top quatre. Pour l’instant, c’est mission réussie. Toutefois, Charleroi va devoir ici prendre la mesure d’Oudegem, leader du championnat. Jean-Pierre Murari, président de Charleroi Volley, espère conjurer le sort en 2023: "Il y a très longtemps que nous n’avons plus gagné à Oudegem. Sous le règne de Dimitri Piraux, ce n’est encore jamais arrivé. Nous espérons y remédier." Pour le coach, c’est du 50/50: "Cela fait quatre ans que j’essaie de gagner à Oudegem, j’espère que cette fois sera la bonne ! On va essayer de gagner nos deux matches qui terminent le premier tour: cette rencontre contre Oudegem et celle contre Limbourg à domicile. Nous débuterons le second tour avec Tchalou à la maison." Cette reprise s’annonce décidément palpitante.