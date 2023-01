La troisième place sera en jeu à la Garenne

Une alléchante rencontre opposera le Charleroi Expérience Performance et Natoye à la Garenne. Deux équipes du top 5 de cette série. Les Carolos ont fauté à trois reprises, les Condrusiens quatre fois. "La troisième place sera en jeu. Nous enchaînerons contre Woluwe. Bien entamer l’année sera important", insiste le joueur-entraîneur du CEP, Jérémy Steinier. Tous les Carolos seront présents au poste, y compris le grand Dan Kasavuli. En face, Laurent Costantiello devra se passer des services de Sam Beuken (doigt coincé dans une porte) et d’Amaury Cleymans. Lors du dernier entraînement de l’année, il s’est blessé au genou, lequel ne s’est toujours pas dégonflé. "Raison de plus pour se montrer solidaire, afin d’éviter que le CEP ne s’enflamme, comme l’an dernier", souligne le coach.