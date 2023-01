Charleroi veut atteindre la finale !

Ce vendredi soir, en quart de finale, les Carolos défieront Malle. Une formation qui a du mal en championnat, mais est plus efficace en coupe de Belgique. "On a affronté cet adversaire, il y a quelques semaines. Son classement ne reflète pas sa valeur. C’est une équipe qui est joueuse. Elle court tout le temps. Elle est agressive et ne lâche rien. Elle sait également bien utiliser le mode gardien volant. De notre côté, on a su réagir. C’est une des belles capacités de l’équipe cette saison."