L’Olympic et le Galatasaray s’unissent

La piste a été réactivée, il y a quelques jours. Sur les réseaux sociaux, Mohamed Dahmane, le président des Carolos, a publié des photos et des vidéos de son voyage en Turquie.

Ce mercredi soir, le club – qui occupe actuellement la troisième place du classement de Nationale 1 – a publié un communiqué sur ses différents réseaux. "Ce mardi à Istanbul, les deux clubs ont démarré les premières étapes d’un grand projet", peut-on lire. "Le club stambouliote a décidé de s’investir à Charleroi, à travers une grande collaboration avec l’Olympic. Les collaborations seront financières et sportives, mais porteront également sur les infrastructures, avec en point de mire la montée en D1B et les travaux de mise en conformité du stade qui accompagnent cette évolution."

Mohamed Dahmane est heureux de pouvoir annoncer une telle collaboration: "C’est un honneur pour moi et une grande chance pour toute la famille olympienne que notre projet a pu attirer l’attention d’Erden Timur et du Galatasaray. J’ai pu rencontrer un homme lucide et visionnaire, dont la vision du football est inspirante."

Le nouveau partenaire des Dogues a également souhaité adresser un message: "Il est très intéressant pour nous de développer des relations avec des clubs d’autres pays. Le discours de Mohamed Dahmane et Sinan Feradov m’a séduit. L’Olympic de Charleroi est vraiment un défi intéressant. Charleroi est une ville qui offre de nombreuses opportunités."

Qui est Sinan Feradov ? Mohamed Dahmane a fait directement la lumière sur ce nouveau nom qui vient s’ajouter à l’histoire de l’Olympic de Charleroi. "J’ai eu la chance de le rencontrer durant ma carrière, lorsqu’il était directeur sportif de Rizespor, en D1. Je lui ai demandé de venir à Charleroi pour m’aider à relancer le club. Il a accepté, depuis plusieurs mois. Son investissement est total."

L’homme a apprécié l’atmosphère et l’engouement autour du club. Il s’est même installé dans la région, il y a quelques mois, peut-on lire dans le communiqué. "L’arrivée d’Erden Timur nous rendra encore plus forts".

Si Mohamed Dahmane étudiait plusieurs pistes, cette dernière était la plus solide, selon lui. Désormais, Galatasaray fera donc partie de l’histoire du matricule 246. Un signal fort à quelques jours d’un choc contre Maasmechelen. Il restera à voir comment cette collaboration se développera et si cela sera suffisant pour les infrastructures à court, moyen et long terme.