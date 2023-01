Jeux, sets et bulles au RTC de Thuin

Le RTC de Thuin a profité des fêtes de fin d’année pour organiser coup sur coup deux tournois, de simples, d’abord, de doubles ensuite. Le premier s’est clôturé lundi. Avec 193 inscrits, le tournoi "Organicus" affichait sold-out ! Les juges-arbitres Lizzie Aerts et Caroline Watteyne ont donc eu pas mal de boulot pour programmer les rencontres sur les quatre courts intérieurs. "Ce n’était pas évident de tout faire jouer sur une semaine d’autant plus que nous avions des stages en même temps, relate Caroline, de retour aux affaires après une petite pause dans l’arbitrage. Quelques rencontres ont d’ailleurs été déplacées au Bois du Prince. Nous ne nous attendions pas à un tel succès: dès le premier jour nous avons eu 150 inscrits ! Des gens qui venaient de toutes les régions de la partie francophone du pays. Nous pensions tout terminer samedi, avant le réveillon du Nouvel an, mais cela n’a pas vraiment pas été possible donc, avec l’accord de l’AFT, nous avons joué les prolongations jusque lundi."