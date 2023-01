Des journées délirantes au Kalypso

Au Kalypso, on a pris la bonne habitude d’organiser un tournoi de doubles entre les deux réveillons. L’association avec une brasserie a une nouvelle fois été couronnée de succès, les actions et activités ayant pimenté un tournoi rendu encore plus festif. Sept rencontres se sont déroulées le 31 décembre, dont trois finales. Dans l’une de celles-ci, une victoire pour des Kalypsiens: Sébastien Godart et François Chavepeyer en messieurs 4. Ils rejoignaient ainsi, dans le clan des vainqueurs, les messieurs 3 Nicolas Lebecq et Cyrill Delcourt, ainsi que les messieurs 7 Matthieu Vandenbroeck et Simon Cordier, titrés dès vendredi.