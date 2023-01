Des journées délirantes au Kalypso

Sept rencontres se sont déroulées le 31 décembre, dont trois finales. Dans l’une de celles-ci, une victoire pour des Kalypsiens: Sébastien Godart et François Chavepeyer en messieurs 4. Ils rejoignaient ainsi, dans le clan des vainqueurs, les messieurs 3 Nicolas Lebecq et Cyrill Delcourt, ainsi que les messieurs 7 Matthieu Vandenbroeck et Simon Cordier, titrés dès vendredi.

Le club étant fermé le premier jour de l’an, huit finales étaient programmées lundi. Et dans celles-ci beaucoup de paires du club. Le réveil a toutefois été plutôt difficile pour certains(e)s. À noter toutefois la victoire en mixte 3 du duo formé par Arnaud Krumpmann, le maître des lieux, et Maïlys Lusiau, sur Laurent Hartéon et Kelly Viera-Perez, ainsi que celle du couple formé par Marie-Astrid Pirmolin et Sébastien Denuit en mixte 2. Gagnante en simple dans le tournoi de son RTC de Thuin, qui se déroulait parallèlement, Laura Josse a aussi gagné au Kalypso, avec Julien Boeckmans, en mixte 5.

RÉSULTATS

DOUBLE MESSIEURS 3: finale: Lebecq/Delcourt b. Denuit/Speybroeck 6/7 7/6 7/6.

DOUBLE MESSIEURS 4: demi-finales: Godart/Chavepeyer b. Lebecq/Michel 6/1 6/4, Navez/Philippe b. Pirson/Clarot 6/4 3/6 7/6 ; finale: Godart/Chavepeyer b. Navez/Philippe 6/1 6/0.

DOUBLE MESSIEURS 5: demi-finales: Roulin/Briquet b. Verbaert/Laffon 6/3 6/1, Querriau/Querriau b. Paulis/Étienne 3/6 6/4 7/6 ; finale: Querriau/Querriau b. Roulin/Briquet 6/2 1/6 7/6.

DOUBLE MESSIEURS 6: demi-finales: Dewille/Bats b. Navez/Laccerra 1/6 6/3 7/6, Zouridakis/Ritucci b. Dewier/Marotte 6/2 7/6 ; finale: Zouridakis/Ritucci b. Dewille/Bats 6/3 6/1.

DOUBLE MESSIEURS 7: demi-finales: Vandenbroeck/Cordier b. Verbaert/Bianco 6/2 6/3, Collet/Collet b. Debrulle/Poulain wo ; finale: Vandenbroeck/Cordier b. Collet/Collet 6/1 6/0.

DOUBLE DAMES 2: finale: Poulain/Viera-Perez b. Clerens/Tillieu wo.

DOUBLE DAMES 4: demi-finales: Moucheron/Lienard b. Gherdaoui/Kitoko 6/0 6/2, Dumont/Morelle b. Dubois/Kitoko 4/6 6/4 7/6 ; finale: Dumont/Morelle b. Moucheron/Lienard 1/6 0-3 ab.

DOUBLE DAMES 5: demi-finales: Delhaye/De Smet b. Vanden Avont/Malmendier 7/6 4/6 7/6, Scauflaire/Dumeunier b. Battiston/Vodermans 6/4 6/3 ; finale: Delhaye/De Smet b. Scauflaire/Dumeunier 6/4 2/6 7/6.

DOUBLE DAMES 6: demi-finales: Vandevorst/Vodermans b. Oset/Dumont 6/1 6/4, Delhaye/Vitou b. Battiston/Cenerino 7/5 6/1 ; finale: Delhaye/Vitou b. Vandevorst/Vodermans 7/6 7/5.

DOUBLE DAMES 7: finale: Vandevorst/Dechamps b. Bonutto/Patinet 6/4 6/4.

DOUBLE MIXTE 2: demi-finales: Moucheron/Nayome b. Delcourt/Poulain 5/7 7/5 7/6, Pirmolin/Denuit b. Pirson/Pirson 6/1 7/5 ; finale: Pirmolin/Denuit b. Moucheron/Nayome 1/6 6/2 7/6.

DOUBLE MIXTE 3: demi-finales: Lusiau/Krumpmann b. Dasset/Abe 6/1 6/2, Hartéon/Viera-Perez b. Goffaux/Dujacquier 6/1 6/3 ; finale: Lusiau/Krumpmann b. Hartéon/Viera-Perez 6/4 6/2.

DOUBLE MIXTE 4: demi-finales: Pirson/Fiorello b. Rassart/Van Vooren 7/5 6/4, Dossogne/Pirmolin bye. Finale: Pirson/Fiorello b. Dossogne/Pirmolin 7/6 7/5.

DOUBLE MIXTE 5: demi-finales: Boeckmans/Josse b. Bertrand/Bertrand 6/1 6/2, Drapier/Dumont b. Blondiau/Decorte 6/4 6/1 ; finale: Boeckmans/Josse b. Drapier/Dumont 6/1 6/2.

DOUBLE MIXTE 6: demi-finales: Clément/Marrelli b. Muller/Cordier 6/3 6/2, Blondiau/Decorte b. Jacquet/Alexandre 6/3 6/2 ; finale: Blondiau/Decorte b. Clément/Marrelli 6/2 6/2.

DOUBLE MIXTE 7: demi-finales: Dasset/Troclet b. Van Ingelgem/Willems 6/2 1/6 7/6, Dewille/Clément b. Caron/Debauque 6/2 6/2 ; finale: Dewille/Clément b. Dasset/Troclet wo.