L’UAC ouvre le bal des cross

Depuis l’édition 2020, et alors que celle de 2021 avait été annulée, ce n’est plus au parc communal de Châtelet qu’il a lieu (comme c’était le cas durant une trentaine d’années) mais bien dans au stade Taillis-Pré à Châtelineau.

Une décision prise à l’époque par facilité d’organisation (tout le matériel de l’UAC se trouvant au stade) mais aussi pour offrir une meilleure visibilité du club et de ses infrastructures. Celles-ci pourraient d’ailleurs présenter un tout nouveau visage à l’avenir: la réfection complète de la piste ne semble plus être un doux espoir, un pas ayant été franchi avec l’annonce lors du conseil communal de Châtelet que Igretec allait être chargé de monter un dossier complet. Un coût total de 5,5 millions est évoqué: il permettrait d’avoir une nouvelle piste plus large et un nouveau bâtiment.

C’est avec cette belle nouvelle que les Castellinois préparent leur premier gros événement de l’année. L’épreuve débutera à 10 h 50 avec les courses des kangourous (enfants nés en 2016 et 2017) et se terminera à 14 h 30 avec le cross court hommes. Entre les deux se seront présentés sur la ligne de départ les benjamines (11 h 00) et benjamins (11 h 05), les pupilles filles (11 h 10) et garçons (11 h 18), les minimes filles (11 h 26), les cadets (11 h 35), les minimes garçons (11 h 55), les dames du cross court et les cadettes (12 h 10), les scolaires filles (12 h 35) et garçons (12 h 55), les juniores, séniores et masters dames (13 h 20) ainsi que les juniors, seniors et masters hommes (13 h 50).

Fin de ce mois de janvier, ce sera au tour du club de Gosselies Sports de proposer sa propre épreuve de cross-country. Autrefois organisé dans l’enceinte du collège Saint-Michel puis, lors de la dernière édition en 2020 dans le parc de Monceau, le cross de l’Amitié aura cette fois pour cadre la Cité Parc de Marcinelle le dimanche 29 janvier (de 12 h 00 à 14 h 00). Puis ce sera au tour de Fleurus Athlétisme de proposer son cross dans son stade Cosse le 19 février (de 10 h 00 à 12 h 20), en concurrence directe, malheureusement, avec le nouveau train de Châtelet au départ du parc communal.