Le garage D’Hulst en Premium pour ses 30 ans

Au rang des satisfactions, le plaisir d’avoir été rejoint en cours de chemin par son fils aîné, Tristan. "Cela fait maintenant sept ans qu’il a émis le souhait de travailler à mes côtés et je n’ai jamais eu à m’en plaindre, s’amuse le paternel. Dès la fin de ses études, Tristan désirait se mettre au travail et il n’a pas rechigné à suivre les formations nécessaires pour assurer dans un premier temps la réception et également abattre un sacré boulot administratif."

En 2016, la Maison D’Hulst s’offrait un lifting réussi et c’est un hangar flambant neuf qui sortait de terre pour accueillir les véhicules à entretenir ou remettre à neuf. "Dans la foulée, une fois que l’ancien atelier était évacué, nous avons entrepris les travaux pour le réaffecter en un show-room qui peut désormais accueillir plusieurs voitures de la marque autour d’un bureau et d’un espace clients nettement plus chaleureux", se félicite Rudy.

La librairie ferme ses portes

Puis, alors que le patron avait diversifié ses activités en proposant une large gamme de machines horticoles, qu’il répare aussi volontiers à ses heures perdues, le fiston allait même lancer sa librairie voici près de trois ans, imitant ainsi sa grand-mère "Dédé", qui avait accompli toute sa carrière entre magazines, journaux et autres loteries. "À vingt-deux ans, j’ai eu envie de lancer ma propre entreprise et j’ai ouvert la Librairie des Combattants ainsi qu’un Point Poste. Malheureusement, pour différentes raisons, je ne pourrai continuer à proposer les journaux et hebdomadaires à ma clientèle, alors que la librairie aurait fêté ses trois ans en février prochain. Néanmoins, je continuerai à assurer le Point Poste tout en gérant la réception", tempère Tristan.

Alors que le fabricant japonais franchit un palier en termes de haut de gamme, les représentants de la marque ont en effet émis le souhait de consacrer exclusivement à la vente de voitures le show-room aménagé dernièrement. "Cela fait partie des différentes raisons pour lesquelles Tristan stoppera la librairie et il consacrera ainsi plus de temps à notre clientèle", explique le patron du garage. Qui ouvrira comme chaque année ses portes en janvier à l’occasion du salon de l’auto.