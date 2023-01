Nicolas Baïolet le premier des Innocents

Victorieux en mars à Baileux de la première course régionale de l’année, Nicolas Baïolet a aussi remporté la toute dernière, clôturant le parcours de la longue distance en un peu moins de 52 minutes. "Sur un bon rythme mais loin de mes bonnes sensations habituelles suite à des soucis de dos. On va tenter de tirer ça au clair ! Cette victoire a un goût un peu particulier puisque c’était la dernière chez les séniors ! En effet, je passe chez les vétérans ! Quand on voit notre Rudy Depret, encore au top de sa forme, ça motive ! J’ai encore vécu une bien belle année sportive avec de très bons moments en course à pied et en vélo, et en suivant mes enfants Louis et Zoé qui ne cessent de progresser ! Je profite de mes dernières belles années devant eux !"

Ancien vainqueur de l’épreuve, Rudy Depret, comme l’a mentionné Nicolas, reste la référence sportive dans la région, même si avec son humilité il ne se considère pas du tout comme tel. Vainqueur de la Christmas Corrida il y a quelques jours à Momignies, il n’a pas cherché à accompagner Nicolas. "Mon objectif était de courir à un rythme régulier, la place n’est qu’accessoire. En tant que Chimacien, je trouve qu’il est important de venir soutenir les courses de la région."

Céline Déry devant sa coach

Triathlète des Sharks elle aussi, Céline Déry, la gagnante chez les féminines, avait été nagé juste avant le départ. "Mais là je ne retourne pas à vélo ! Je dois garder des forces pour le réveillon ! C’est ma première victoire à ma première participation mais c’était surtout sympa de venir avec Céline Bastien et notre groupe d’entraînement." Céline a d’ailleurs devancé sa coach.

Le premier à rejoindre le collège Saint-Joseph fut le Naninnois Dairy Bolain. "C’était exactement ce que je cherchais: une courte distance pour me délier les jambes. J’ai été blessé durant quelque temps et donc pour le moment je privilégie le court. Je ne venais pas pour la gagne mais l’avoir obtenue c’est un beau bonus de fin d’année !"