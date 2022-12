Un peu de repos pour Charleroi et Tchalou

Pour rappel, les Dauphines s’étaient imposées 3-1. Une magnifique victoire remportée alors par les Carolos. Le coach continue: "Ces derniers jours ont été assez physiques, le repos va être bien nécessaire. Nous allons reprendre de plus belle à la rentrée. De fait, nous allons nous déplacer la semaine prochaine à Oudegem. Nous n’avons jamais gagné là-bas en 4 ans de coaching. C’est un peu un défi pour moi d’enfin m’imposer à Oudegem. L’équipe de Fien Callens est très stable avec entre autres Nikita De Paepe et Nina Coolman. La mission sera difficile mais si nous voulons assurer notre statut et notre place au classement, cela passera par des points à prendre contre Oudegem. Il ne faut pas oublier que nous jouons toujours des matches du premier tour. Nous finirons notre premier tour seulement la journée d’après contre Limbourg."

Se ressourcer

Pour Ugo Blairon, il était nécessaire que les filles sachent se ressourcer un peu en famille. En effet, le coach explique: "On a repris cette semaine après sept jours de congé consécutifs. Les filles en avaient bien besoin, les organismes sont fatigués. Il faut savoir que pour nous, la période la plus faste se situe fin janvier, il est important de repartir correctement dès le début. C’était aussi important que les filles puissent se reposer en famille. Le volley de haut niveau et le rythme qu’il impose demandent beaucoup de sacrifices. C’est essentiel qu’elles se ressourcent. C’est chose faite. Maintenant, les joueuses ont le week-end pour passer à l’année prochaine comme les jeunes le font (rires). Mais attention durant ces sept jours, les filles ont été priées de rester dans un état de forme certain pour pouvoir reprendre tout de suite très sérieusement. Ce lundi, nous reprenons avec Ostende en ligne de mire. Mes filles commenceront les vidéos d’Ostende ce lundi. Pour ma part, j’y travaillerai déjà ce samedi et dimanche !"

Comme le dit le célèbre adage: "Mens sana in corpore sano". Ceci est sans doute encore un peu plus vrai pour des sportifs de haut niveau !