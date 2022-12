Les Farciennois aux petits fours et au moulin

Contrairement à l’an dernier où les joueurs de simples y étaient également conviés, il ne concernait cette fois que les paires de doubles: avec les festivités de Noël et du Nouvel an qui tombent cette année le week-end, les Farciennois ont dû faire un choix, privilégiant ainsi les doubles.

Par facilité d’organisation, ils n’acceptaient que deux catégories maximum par personne si les disponibilités le permettaient, et si pas, une seule catégorie était autorisée. Il était également obligatoire d’être libre le week-end des 17 et 18 décembre. Voilà pour le cadre.

Le tournoi s’est terminé le 24 décembre. L’esprit de compétition était moins présent que lors d’un tournoi en été, c’est ce qui explique peut-être que seulement trois des quinze finales se sont jouées au super tie-break: celle des messieurs 6 remportée Jimmy et Maxime Soupart du club des Alloux sur le joueur local Pierre Robeyns et le Mont-sur-Marchiennois Henry Baelden, celle du mixte 3 gagnée par les cousins Anna Kazilieris et Samy Tourmous, affiliés au Bjorn’s, sur la Thudinienne Wivine Barbier et le Jumétois Carmelo Lorena et enfin celle du mixte 5 qui a vu la victoire des Kalypsiens Giulia et Antonis Boulafentis sur les Thudininiens Laura Josse et Jérémy Waquez.

Les frangins Nicolas (juge-arbitre) et Lucas Trentin, maître des lieux, étaient au four et au moulin. Associés en messieurs 1, ils n’ont rencontré sur leur route que des Farciennois: victoire à l’arraché contre Néo Ip et son coach Grégory Steppe, défaite contre d’autres frères, les Tourmous, Samy et Karim. Samy a donc fait le doublé, soit dit en passant…

Trois paires mixtes farciennoises au palmarès

Si Lucas a perdu une autre finale (en messieurs 3 avec Pierre Robeyns), Nicolas a quant à lui bien remporté son autre tableau, celui des messieurs 2. François Burniaux et lui ont gagné leurs deux matchs en deux sets.

Si les six tableaux masculins ont pu être montrés, seuls trois des sept tableaux pour dames l’ont été. Et parmi les gagnantes figurent Wivine Barbier et Blandine Delprat du RTC de Thuin mais aussi Louna Alestra et Patricia Patinet du Bjorn’s. Patricia a gagné un autre tableau, en mixte avec Nicola Laccerra. Autre succès farciennois, Franck et Lana Florins, portant ainsi à trois le nombre de paires mixtes farciennoises victorieuses.