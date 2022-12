Pour ces deux éléments, c’est une belle occasion d’aider une équipe à se relancer. "La Louvière a toujours eu un bon noyau et un excellent entraîneur. Elle semble avoir un peu de mal à tuer les rencontres, cette saison. On va essayer d’apporter notre pierre à l’édifice, avec l’ensemble du groupe. Seul, on ne va pas très loin. Je pense qu’on va pouvoir rebondir au cours du deuxième tour. Je suis impatient de découvrir cette nouvelle formation. Après cinq ans à l’AFM, cela va me faire du bien de connaître autre chose, explique Marvin Dubois. Je suis heureux de pouvoir le faire en compagnie de mon frère."

Il s’agit de deux départs importants pour l’AFM, après celui de son capitaine, Aissam Boutgmi. "Avec le départ de Jonathan Neukermans, il me manquait quelque chose. Je remercie l’AFM pour ces belles saisons. C’est un club qui m’a beaucoup apporté. Désormais, je suis tourné vers l’avenir. Cette année, la division 2 est très relevée. Il y a vraiment un niveau incroyable."