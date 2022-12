2022, l’année des marathoniens carolos

Le dimanche 27 mars à Gand, Lahcen les a rejoints dans la légende du sport carolo (2 h 27). La performance était d’autant plus grande qu’il s’agissait de son tout premier marathon et qu’il l’avait abordé sans préparation spécifique. "Je n’avais aucun repère, donc je ne savais pas trop à quoi m’attendre, raconta le Lodelinsartois. Mais étonnamment, malgré les kilomètres que j’avalais, je me sentais vraiment bien."

Isolé en tête au 13e km, Lahcen a tenu bon malgré la pression et la fatigue. "On m’avait prévenu que ça allait devenir très compliqué à partir du 30e km mais j’ai passé ce cap sans souci. Au 35e km aussi j’étais encore très frais. C’est au 40e que ça a commencé à devenir vraiment très difficile mais j’avais une belle avance sur le deuxième. J’entendais des encouragements en néerlandais: je ne comprenais rien mais c’était motivant ! À l’arrivée c’était une joie indescriptible. Jamais je n’aurais imaginé pouvoir remporter un marathon !"

Lors de ce même marathon gantois, Loïc Bombaerts s’était classé 3e (2 h 35). Deux Carolos sur le podium donc ! Quelques semaines plus tard, à Bruges le 16 octobre, le Gerpinnois allait devenir le quatrième carolo vainqueur d’un marathon après avoir couru les 42 km en 2 h 38. "C’est un ami qui m’a appris le soir même cette statistique, releva-t-il. C’est une petite fierté, évidemment. À Gand j’avais déjà été très content avec cette place sur le podium et j’étais loin de m’imaginer que je parviendrais à terminer premier un jour d’une telle épreuve car la concurrence est toujours extrêmement forte mais il faut croire que ce jour-là il n’y avait pas plus fort que moi."

De la souffrance et de l’émotion

C’était son 5e marathon (après Anvers et Bruxelles en 2018, Bruges déjà l’an dernier et Gand cette année). "J’avais opté pour l’option kamikaze en partant un peu plus vite de ce que je visais afin d’avoir le visuel sur ce qui se passait devant. Cela a payé, même si j’ai souffert de crampes au 26e km et que j’ai craint de devoir m’arrêter. J’ai tenu au mental. Je n’ai pas pu améliorer mon chrono de Gand mais j’avoue que quand je suis passé en tête je n’avais plus du tout celui-ci en tête, je voulais juste la victoire !"

L’athlète du Triathlon Tenacity Team (3T) a été submergé par l’émotion à l’arrivée. "Cela me paraissait tellement improbable de remporter un marathon !"

Lahcen El Matougui et Loïc Bombaerts sont les grands oubliés du palmarès des Mérites sportifs de Charleroi.