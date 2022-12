La régularité de Sainthuile

Sur le parcours verglacé et blanc de Grand-Axhe, dimanche dernier, Gabriel Sainthuile est passé par toutes les émotions. Le jeune coureur de Froidchapelle a dû faire face à plusieurs ennuis tout en parvenant à se maintenir à l’avant de cette épreuve organisée à proximité de Waremme, dans le cadre du Challenge Henri Bensberg, dont elle était la dernière manche. Après avoir franchi la ligne d’arrivée en deuxième position sur la petite quarantaine d’inscrits en roulant sur un vélo avec un pneu crevé dans le final, il s’est couché sur le sol glacial. Signe qu’il avait tout donné. "Je suis satisfait de ma deuxième place, raconte ce membre de l’équipe des Super Bikers, qui compte toujours de nombreux jeunes, dont les Dispa, Clément et Lucie, qui arrivent. Cela n’a pas été simple, j’ai déraillé deux fois, j’ai terminé avec un pneu plat et j’ai été victime d’une chute. C’est dommage, car je voyais dans les virages que je reprenais du temps sur le premier." Mais deuxième sur 37 reste une belle prestation. "Ce n’est pas la première fois que je me classe à cette place en Wallonie, sur des manches du Challenge Henri Bensberg, explique-t-il. Je roule aussi souvent en Flandre. Là, je m’y classe aux alentours du Top 15."