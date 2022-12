Châtelet, terre de traileurs

À Châtelet il y avait auparavant un cross (déplacé depuis deux ans à Châtelineau) et une course à pied (La Châtelettaine). Il y aura aussi désormais un trail ! Imaginé par des membres du club d’athlétisme de Châtelineau (UAC) et du jogging des Bouffiols, le Trail de Châtelet se déroulera le 19 février au départ du parc communal. Traversant aussi le territoire de Gerpinnes, il permettra aux participants de découvrir de superbes sentiers et chemins forestiers parfois peu connus de la campagne sud-est de Charleroi, avec quelques beaux dénivelés comme il se doit dans ce genre d’épreuve, sur des distances de 18 et 36 km. "La raison d’être de ce trail est la volonté de véritables passionnés de la course à pied qui comptent tous quelques décennies de pratique de vouloir rendre à leur sport un bel hommage en mettant sur pied cette organisation, évoque Edgardo Foschi. Mais c’est aussi et surtout pour aider une association œuvrant à l’aide et à la protection d’enfants et d’adolescents peu gâtés par la vie en leur affectant les bénéfices de la journée. L’objectif de cette association est de mieux insérer ces jeunes dans la société. Et notamment par la pratique sportive. Ainsi, en fonction du montant récolté, l’achat de matériel sera envisagé (table de ping-pong, panneau de basket, ballons divers, chronomètres, etc.)."