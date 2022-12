Une belle troisième place pour boucler l’année

Le mental, le meilleur atout du FT Charleroi ?

Menés 2-5 alors qu’il ne restait que trois minutes au marquoir, les Blues ont fait preuve d’un sang-froid et d’un fighting spirit sans faille pour prolonger leur brevet d’invincibilité.

Et si c’était ça l’atout majeur des Carolos pour cette saison ? "Honnêtement, sur le banc, j’entendais les joueurs encore y croire malgré le score. Ils se parlaient et s’encourageaient. On a dormi trois minutes et on a perdu les pédales. On savait aussi que ce type de match se joue sur des détails et c’est sur cet aspect-là que nous avons pêché. Cela nous a coûté cher. Le but du 3-5 nous a donné un boost de moral et on avait conscience qu’Anvers avait des difficultés sur le système du gardien volant. On a réussi à garder notre sang-froid et je ne peux pas enlever le mérite à mes joueurs. C’est aussi sur quoi on travaille durant la semaine", analyse le coach du FT Charleroi.

Les Carolos continuent de monter en puissance et peuvent viser le sommet, en championnat et en coupe, en 2023.