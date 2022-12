Remise des prix du challenge Criquielion

Au terme d’une saison jugée réussie par les instances de la province du Hainaut, on procédait vendredi à la remise des prix du Challenge Claudy Criquielion réservé aux coureurs des catégories U8 à U15. Organisées au sein du magasin Want-you-Bike, siège des pros d’Intermarché-Wanty-Gobert, les festivités étaient rehaussées par la présence du Ministre Adrien Dolimont, par ailleurs ancien coureur cycliste, et de Tom Van Damme, le président de Belgian Cycling. Si Paul Goulem, le président de la section du Hainaut, s’est félicité du succès des épreuves pour minimes et aspirants, des innovations ont été annoncées pour la saison à venir avec notamment des courses de draisiennes mises sur pied pour les moins de 7 ans. Alors que les coureurs étaient récompensés pour leur régularité tout au long de la vingtaine de tests, les parents ont été remerciés pour leur investissement. Les stars de demain ont pu finir en allant admirer en avant-première les nouvelles machines qu’utiliseront les coureurs d’Intermarché-Wanty-Gobert, cinquième équipe mondiale, en 2023. De quoi les motiver à persévérer pour peut-être un jour intégrer le milieu professionnel.